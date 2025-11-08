Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 12:17

Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ханты-Мансийске инспекторы ДПС спасли женщину с двумя маленькими детьми из автомобиля, охваченного пламенем, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. На одной из улиц города лейтенанты полиции Алексей Земеров и Седретдин Неджафов заметили транспортное средство, из-под капота которого валил густой дым.

Полицейские незамедлительно приступили к спасательной операции. Они оперативно эвакуировали из салона детей четырех и пяти лет. Пока один инспектор занимался спасением людей, его напарник приступил к тушению возгорания с помощью огнетушителя.

Для полной ликвидации пожара на место происхождения были вызваны расчеты МЧС. Благодаря слаженным и решительным действиям сотрудников полиции удалось избежать человеческих жертв.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли 13-летнего школьника, который упал в воду с Яхтенного моста. Ребенок оказался в водоеме после обмана со стороны мошенников.

Кроме того в Кемерово полицейские успели найти школьницу, которую мошенники выманили посреди ночи на улицу. По данным ГУ МВД, девочка уже ждала курьера, чтобы передать ему 300 тыс. рублей.

Ханты-Мансийск
ДПС
пожары
дети
