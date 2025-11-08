Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 11:48

Землю накрыла мощная магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле началась сильная магнитная буря уровня G2.3

Магнитная буря Магнитная буря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря уровня G2.3 началась на Земле в ночь на 8 ноября, заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам специалистов, это произошло из-за облака плазмы от одной из вспышек на Солнце, которые регистрировались 5–6 ноября.

Около трех часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками, — говорится в сообщении.

Астрономы подчеркнули, что в целом с 6 по 8 ноября наблюдаются довольно мощные магнитные бури, которых не было уже более месяца. Так, последнее схожее событие зафиксировано 1-3 октября 2025 года. Всплеск солнечной активности еще не завершен, и риски новых сильных вспышек пока сохраняются, резюмировали в ИКИ РАН.

Ранее стало известно, что 7 ноября Земля столкнулась с самым сложным геомагнитным днем в 2025 году. Планета одновременно оказалась под влиянием крупной корональной дыры и двух облаков солнечной плазмы. Параметры солнечного ветра достигли экстремальных значений: его скорость колебалась от 700 до 800 километров в секунду при нормальных показателях в 300–400 км/с.

магнитные бури
солнце
вспышки
Земля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.