Землю накрыла мощная магнитная буря

Магнитная буря уровня G2.3 началась на Земле в ночь на 8 ноября, заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам специалистов, это произошло из-за облака плазмы от одной из вспышек на Солнце, которые регистрировались 5–6 ноября.

Около трех часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками, — говорится в сообщении.

Астрономы подчеркнули, что в целом с 6 по 8 ноября наблюдаются довольно мощные магнитные бури, которых не было уже более месяца. Так, последнее схожее событие зафиксировано 1-3 октября 2025 года. Всплеск солнечной активности еще не завершен, и риски новых сильных вспышек пока сохраняются, резюмировали в ИКИ РАН.

Ранее стало известно, что 7 ноября Земля столкнулась с самым сложным геомагнитным днем в 2025 году. Планета одновременно оказалась под влиянием крупной корональной дыры и двух облаков солнечной плазмы. Параметры солнечного ветра достигли экстремальных значений: его скорость колебалась от 700 до 800 километров в секунду при нормальных показателях в 300–400 км/с.