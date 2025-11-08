Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:02

Победителем шоу «Ну-ка, все вместе!» стала 18-летняя певица

Победителем шоу «Ну-ка, все вместе!» стала 18-летняя Марфа Николаева

Марфа Николаева Марфа Николаева Фото: Алена Бжахова/ТАСС

Певица Марфа Николаева победила в седьмом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». 18-летняя артистка в беседе со StarHit рассказала, что стала рекордсменкой — первой участницей, которая смогла убедить экспертов в своем уровне и четыре раза подряд набрала по 100 баллов.

Эмоции от победы и от результатов невероятные! Я очень рада и победе, и такому замечательному призу — это дороже любых денег,отметила Николаева.

Она подчеркнула, что не испытывала трудностей в шоу. По словам певицы, она не считает себя «достигатором» и поет в удовольствие.

Все мои выступления — это благословение и дар. Я пою только в этом состоянии. Для меня это подарок, а не труд, — объяснила юная певица.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил, что заключил брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам артиста, церемония регистрации состоялась в ЗАГСе в Донецке. В качестве свадебных костюмов молодожены выбрали гимнастерки. Другие подробности женитьбы Дронов не раскрыл.

певицы
шоу
победители
артисты
