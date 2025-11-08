Бельгия не поддалась на уговоры ЕК по российским активам

Переговоры между Бельгией и Еврокомиссией об использовании замороженных российских активов не привели к прорыву, сообщило бельгийское агентство Belga со ссылкой на информированные источники. Встреча экспертов носила конструктивный характер, однако для достижения договоренностей сторонам потребуется продолжение диалога, отметили журналисты.

Пока нет прорыва на технических переговорах между Еврокомиссией и правительством Бельгии по вопросу использования замороженных российских активов, — говорится в публикации.

Ранее американский чиновник заявил о полной поддержке Соединенными Штатами инициативы Европейского союза по использованию замороженных российских активов. В материале указывается, что данный механизм рассматривается как важный инструмент оказания помощи Украине.

Кроме того, в официальном документе Еврокомиссии указывается, что ключевым требованием для применения заблокированных российских активов станет их постоянная иммобилизация. Также отмечается необходимость создания правовой базы, которая обеспечит заморозку средств на более продолжительные временные промежутки по сравнению с действующими шестимесячными периодами.