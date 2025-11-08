Быстрый завтрак и закуска — сырные тосты с маслом за 5 минут

Когда времени впритык, а хочется чего-то вкусного и сытного, на помощь приходят сырные тосты с маслом! Готовятся буквально за пять минут и требуют минимум усилий. Золотистые, хрустящие, с ароматом сливочного масла — сырные тосты идеальны для быстрого завтрака или закуски на скорую руку.

Нам понадобятся два кусочка хлеба для тостов, 15 г адыгейского сыра, 30 г сулугуни и сливочное масло для жарки. Между ломтиками тостового хлеба положить тертые сыры. Обжарить тост до образования румяной корочки.

