Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 18:55

Быстрый завтрак и закуска — сырные тосты с маслом за 5 минут

Сырные тосты с маслом за пять минут Сырные тосты с маслом за пять минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда времени впритык, а хочется чего-то вкусного и сытного, на помощь приходят сырные тосты с маслом! Готовятся буквально за пять минут и требуют минимум усилий. Золотистые, хрустящие, с ароматом сливочного масла — сырные тосты идеальны для быстрого завтрака или закуски на скорую руку.

Нам понадобятся два кусочка хлеба для тостов, 15 г адыгейского сыра, 30 г сулугуни и сливочное масло для жарки. Между ломтиками тостового хлеба положить тертые сыры. Обжарить тост до образования румяной корочки.

Также предлагаем узнать, как приготовить венские вафли к завтраку.

сыр
завтрак
перекус
еда
кулинария
готовка
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане
Готовим «ленивый штрудель» в лаваше с грушей и корицей
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.