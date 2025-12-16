Новый год-2026
Смешала курицу с кефиром: невероятная лепёшка на сковороде — и закуска, и перекус, и завтрак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта лепёшка — настоящая находка для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Нежная текстура на кефире, сочная куриная грудка и тягучий лёгкий сыр создают гармоничное и очень питательное блюдо. Готовится быстро, а польза и насыщение от неё остаются надолго.

Ингредиенты: кефир 2,5%– 1 стакан (250 мл), яйцо – 1 штука, рисовая мука – 30 грамм (2 ст. л.), кинза – небольшой пучок, отварная куриная грудка – 200 грамм, лёгкий сыр – 50 грамм, соль и специи по вкусу.

Приготовление: отварную куриную грудку мелко нарежьте или разделите на волокна. Лёгкий сыр натрите на тёрке. Кинзу мелко порубите. В миске смешайте кефир, яйцо и рисовую муку до однородности, добавьте соль и специи. Влейте кефирную смесь к курице, сыру и кинзе, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, выложите тесто, разровняйте в лепёшку и накройте крышкой. Готовьте на среднем огне 5–7 минут, затем аккуратно переверните с помощью крышки и готовьте ещё 3–5 минут до полной пропеченности. Подавайте тёплой.

Ранее мы готовили домашний лаваш-бургер за 10 минут. Вкуснятина с фирменным соусом.

