Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью

Ищете эффектную идею для праздничного фуршета? Эти слоеные канапе выглядят как мини-шедевры, но готовятся за считаные минуты. Секрет их оригинальности — в тончайших пластинках отварной свеклы, которые заменяют привычную основу и придают закуске нежную текстуру и сладковатый акцент. Это и есть яркий пример простых и вкусных закусок на новогодний стол, где недорогие продукты превращаются в кулинарный хит.

Для приготовления вам понадобятся: слабосоленая сельдь (филе — 300 г), свекла среднего размера, бородинский хлеб, красный лук (1 шт.), фета (200–250 г), яблочный уксус, сахар, соль, свежий укроп и немного масла. Основа — маленькие квадратики бородинского хлеба, слегка подсушенные на сковороде без масла для хруста. На них слоями выкладываем: тонкий ломтик маринованного в уксусно-сахарной смеси лука, затем — лепесток из тонко нарезанной (лучше на овощечистке) вареной свеклы, кубик феты и, наконец, аккуратный кусочек сельди. Украсьте веточкой укропа.

Готовые канапе смажьте легкой кисточкой смесью оливкового масла и маринованного сока от лука для блеска. Сочетание сладкой свеклы, острой сельди, сливочной феты и хрустящего хлеба — это настоящая симфония вкусов. Обязательно добавьте эту вариацию в свою коллекцию простых и вкусных закусок на новогодний стол.

