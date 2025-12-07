ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 08:30

Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью

Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете эффектную идею для праздничного фуршета? Эти слоеные канапе выглядят как мини-шедевры, но готовятся за считаные минуты. Секрет их оригинальности — в тончайших пластинках отварной свеклы, которые заменяют привычную основу и придают закуске нежную текстуру и сладковатый акцент. Это и есть яркий пример простых и вкусных закусок на новогодний стол, где недорогие продукты превращаются в кулинарный хит.

Для приготовления вам понадобятся: слабосоленая сельдь (филе — 300 г), свекла среднего размера, бородинский хлеб, красный лук (1 шт.), фета (200–250 г), яблочный уксус, сахар, соль, свежий укроп и немного масла. Основа — маленькие квадратики бородинского хлеба, слегка подсушенные на сковороде без масла для хруста. На них слоями выкладываем: тонкий ломтик маринованного в уксусно-сахарной смеси лука, затем — лепесток из тонко нарезанной (лучше на овощечистке) вареной свеклы, кубик феты и, наконец, аккуратный кусочек сельди. Украсьте веточкой укропа.

Готовые канапе смажьте легкой кисточкой смесью оливкового масла и маринованного сока от лука для блеска. Сочетание сладкой свеклы, острой сельди, сливочной феты и хрустящего хлеба — это настоящая симфония вкусов. Обязательно добавьте эту вариацию в свою коллекцию простых и вкусных закусок на новогодний стол.

Ранее мы делились рецептом фуршетных канапе с виноградом.

Читайте также
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года
Тарталетки с крабовой пастой и икрой: оригинальная подача любимого блюда сразит всех
Общество
Тарталетки с крабовой пастой и икрой: оригинальная подача любимого блюда сразит всех
Быстрый завтрак и закуска — сырные тосты с маслом за 5 минут
Семья и жизнь
Быстрый завтрак и закуска — сырные тосты с маслом за 5 минут
Вместо классической шубы готовлю «Лисью шубку»: вкуснейший салат для любителей селедки
Общество
Вместо классической шубы готовлю «Лисью шубку»: вкуснейший салат для любителей селедки
застолье
праздники
закуска
перекус
селедка
рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-3 российских городов, где кофе обходится дороже всего
Юрист раскрыл, кого поддержит Верховный суд в деле Долиной
Продажи конины в РФ взлетели: что случилось, чем полезно это мясо, цены
Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля
«Синяя была»: беженка рассказала о зверствах украинских военных
Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты
Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках
Российский «Солнцепек» стер с лица земли позиции двух бригад ВСУ
Келлог раскрыл, будут ли США направлять войска на Украину
Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных
«Езжай прощаться»: молодая мать двоих детей стала жертвой страшной болезни
Снег покроет 92% России к середине следующей недели
Экономист раскрыл причину интереса ЕС к российским активам
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Группу украинских бойцов ликвидировали после отказа от сдачи в плен
Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Мощные удары по Украине и мрачное будущее ВСУ: новости СВО к утру 7 декабря
«Очевиден украинский след»: юрист Соловьев — о деле Долиной, квартирных ОПГ
В Генконсульстве отреагировали на смерть россиянки в Гонконге
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
Общество

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.