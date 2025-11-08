Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Это Совок»: в Раде предложили избавиться от «моральных основ общества»

На Украине захотели исключить из Гражданского кодекса понятие «моральные основы»

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Верховной раде Украины обсуждаются законопроекты, предлагающие исключить из Гражданского кодекса понятие «моральные основы общества» и ввести вместо него термин «добропорядочность (boni mores)», сообщает Telegram-канал Украинской православной церкви (УПЦ). Инициатива вызвала обсуждение в обществе и комментарии спикера парламента, который охарактеризовал старое понятие как постсоветское.

Моральные основы общества, как и кодекс строителя коммунизма, — это Совок, — заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

По данным УПЦ, законопроекты направлены на обновление Гражданского кодекса. Они уточняют нормы о правомерном поведении граждан в обществе через новый термин «добропорядочность».

Ранее Верховная рада сняла с рассмотрения законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии региональных языков. Украинский депутат Владимир Вятрович отметил, что решение было принято большинством парламента по требованию правительства, возможно, под давлением Евросоюза. Это вызвало недовольство среди тех, кто выступает за полную отмену гарантий для русского языка.

