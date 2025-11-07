Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 09:50

Украина может остаться без денег из-за Европарламента

Politico: ЕП может затянуть выдачу кредита Украине и оставить ее без денег

Заседание Европарламента Заседание Европарламента Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европарламент может подключиться к процессу согласования механизма использования замороженных российских активов для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине, пишет Politico со ссылкой на источники в европейских институтах. По информации издания, участие ЕП может замедлить принятие решения, и Украина не получит заем до апреля, когда у нее закончатся деньги.

Это может затянуть процесс и поставить под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 миллиардов евро до апреля, когда, как ожидается, у Киева закончатся средства, — говорится в материале.

Согласно информации издания, после урегулирования возражений со стороны Бельгии Еврокомиссия планирует официально представить законопроект о «репарационном кредите», в разработке которого, вероятно, будет участвовать и Европарламент. Ситуацию также то, что дальнейшая поддержка Украины от Международного валютного фонда зависит от того, получит ли она кредит.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает два альтернативных способа финансирования Украины вместо «репарационного кредита». Первый предполагает использование средств от совместного долга ЕС, второй — прямые взносы и гранты от государств-участников объединения.

Назван главный риск для ЕС, если Киеву задержат репарационный кредит
