Бельгия может активировать четвертую статью договора НАТО из-за дронов

Бельгия в связи с активностью неопознанных беспилотников рассматривает возможность применения четвертой статьи договора НАТО, сообщил министр обороны королевства Тео Франкен. По его словам, которые передает издание 7sur7, решение о проведении консультаций со странами альянса может быть принято в ближайшие дни.

В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО, — сказал глава бельгийского МО.

Четвертая статья учредительного договора НАТО предусматривает проведение консультаций между странами-членами альянса при возникновении угрозы их безопасности или территориальной целостности.

Ранее в аэропорту Брюсселя отменили 54 рейса на фоне инцидента с дронами, который произошел накануне вечером, 4 ноября. Когда главную воздушную гавань закрыли из-за замеченных беспилотников, суда перенаправили в Масстрихт и Кельн. В итоге рейсы пришлось отменить из-за задержки возвращения самолетов в аэропорты базирования.

Франкен до этого заявлял, что королевству необходимо выделить €34 млрд на подготовку к войне. Однако глава ведомства признал, что он не знает, где страна может найти такие деньги.