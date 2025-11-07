Текущая политика президента Владимира Зеленского отдаляет страну от вступления в Евросоюз, пишет Asia Times. В отчете Еврокомиссии было отмечено, что последние события «ставят под сомнение» приверженность Украины своей антикоррупционной программе.

Издание отмечает, что Еврокомиссия указала и на ряд других проблем. Среди них — давление на активистов и журналистов, малозаметные успехи в борьбе с организованной преступностью, а также сложности, связанные с децентрализацией, судами и пытками.

Есть очевидные признаки того, что политика военного времени в Киеве имеет <…> темную сторону, которая мало способствует продвижению страны к членству в ЕС, — заключили в издании.

В качестве примера непоследовательных действий приводится инцидент, когда в июле 2025 года Рада сначала поддержала отмену независимости Национального антикоррупционного бюро и специальной прокуратуры, но после протестов подписала противоположную инициативу. Издание заключает, что доклад предвещает Украине «трудные времена» в достижении членства в ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о возможном принятии в Евросоюз новых государств, включая Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию, до 2030 года. Она подчеркнула, что членство в сообществе представляет собой «гарантии безопасности» для Киева.