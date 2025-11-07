Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 19:53

Рост цен на продукты в России резко замедлился

Росстат: инфляция в период с 28 октября по 5 ноября составила 0,11%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост потребительских цен в РФ за период с 28 октября по 5 ноября составил 0,11%, что следует из обновленных данных Росстата. Статистика показала существенное замедление инфляции по сравнению с предыдущими неделями — 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября.

Среди товаров больше всего подорожала плодоовощная продукция, рост цен на которую составил 1,4% (включая огурцы, подорожавшие на 6,9%). Заметно поднялись цены на молоко и куриные яйца. При этом практически остановился рост цен на автомобильный бензин, хотя дизельное топливо подорожало на 0,68%. Также выросли тарифы на проезд в общественном транспорте: в трамвае — на 1,7%, в метро — на 1,0%.

Согласно расчетам на основе данных на начало ноября, годовая инфляция замедлилась — показатель снизился 8,1% до 7,9%. В первую неделю ноября цены выросли на 0,06%, а с начала года общий рост потребительских цен составил 5,23%.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что сценарий падения курса доллара до 60 рублей в 2026 году маловероятен, поскольку ожидаемое снижение ключевой ставки будет негативно сказываться на национальной валюте. Эксперт спрогнозировал, что зимой курс доллара составит 80–88 рублей.

