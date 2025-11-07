Бойцовский клуб пацанки и убийство петербуржца в ОАЭ: главные ЧП дня

На Кубани задержали 16-летнюю создательницу подростковой банды, в Подмосковье внучка задушила платком свою 95-летнюю бабушку, в ОАЭ убили петербургского криптобизнесмена и его жену — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Школьница создала молодежную ОПГ в Краснодаре

В Краснодаре задержали 16-летнюю школьницу с выбитыми зубами и короткой стрижкой. Ее обвиняют в организации массовых драк и избиении нескольких подростков.

«Мою дочь избила до полусмерти группа подростков (малолетняя ОПГ) по адресу: улица Героя Яцкова, 19, корпус 1, на детской площадке. Избивала одна Елизавета М., которая учится в нашей школе, но на домашнем обучении. Послужной список у нее очень большой, она стоит на всех учетах. Но полиция бездействует, меры не принимаются», — жаловалась до задержания злоумышленницы мать пострадавшей девочки.

В УМВД Краснодара уже подтвердили, что все-таки начали проверку. В ведомстве уже зафиксировали один преступный эпизод. В СКР при этом также намерены проверить, как работали органы профилактики. Уголовное дело завели по статье о хулиганстве.

Внучка задушила 95-летнюю бабушку

3 ноября в подмосковном Наро-Фоминске произошло убийство 95-летней пенсионерки. По данным MK.RU, преступление совершила 47-летняя внучка.

Поводом для расправы стал конфликт между родственницами. Пожилая женщина упрекнула ее в безделье и сказала: «Я умру — кто тебя кормить будет?» В ответ нетрезвая внучка грубо ответила: «Давно пора!»

Женщина задушила родственницу тканевым платком. Сразу после происшествия она вызвала экстренные службы, сообщив о смерти бабушки, но скрыла обстоятельства трагедии. Истинные причины смерти были установлены экспертами лишь спустя сутки.

СМИ сообщили, что подозреваемая пережила множество проблем за всю жизнь и долго не устраивалась на работу. Основной доход ей обеспечивали родственники. При этом она успела накопить несколько кредитов, которые не могла выплатить.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, с участием обвиняемой проведена проверка показаний на месте, назначено проведение судебных экспертиз. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

Криптобизнесмена и его жену убили

В Санкт-Петербурге арестовали второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ — криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны. Им оказался Юрий Шарыпов.

Шарыпова задержали в четверг, в этот же день ему предъявили обвинение. Он частично признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фигурант дела об убийстве семьи петербуржцев в Объединенных Арабских Эмиратах Юрий Шарыпов в Октябрьском районном суде Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

До этого суд арестовал еще одного фигуранта дела — Константина Шахта. Вину он не признал и выступал против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу.

Тела погибших до сих пор не найдены. Источник RT предполагает, что к похищению мог быть причастен один из обманутых инвесторов.

