Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 20:30

Бойцовский клуб пацанки и убийство петербуржца в ОАЭ: главные ЧП дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Кубани задержали 16-летнюю создательницу подростковой банды, в Подмосковье внучка задушила платком свою 95-летнюю бабушку, в ОАЭ убили петербургского криптобизнесмена и его жену — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Школьница создала молодежную ОПГ в Краснодаре

В Краснодаре задержали 16-летнюю школьницу с выбитыми зубами и короткой стрижкой. Ее обвиняют в организации массовых драк и избиении нескольких подростков.

«Мою дочь избила до полусмерти группа подростков (малолетняя ОПГ) по адресу: улица Героя Яцкова, 19, корпус 1, на детской площадке. Избивала одна Елизавета М., которая учится в нашей школе, но на домашнем обучении. Послужной список у нее очень большой, она стоит на всех учетах. Но полиция бездействует, меры не принимаются», — жаловалась до задержания злоумышленницы мать пострадавшей девочки.

В УМВД Краснодара уже подтвердили, что все-таки начали проверку. В ведомстве уже зафиксировали один преступный эпизод. В СКР при этом также намерены проверить, как работали органы профилактики. Уголовное дело завели по статье о хулиганстве.

Внучка задушила 95-летнюю бабушку

3 ноября в подмосковном Наро-Фоминске произошло убийство 95-летней пенсионерки. По данным MK.RU, преступление совершила 47-летняя внучка.

Поводом для расправы стал конфликт между родственницами. Пожилая женщина упрекнула ее в безделье и сказала: «Я умру — кто тебя кормить будет?» В ответ нетрезвая внучка грубо ответила: «Давно пора!»

Женщина задушила родственницу тканевым платком. Сразу после происшествия она вызвала экстренные службы, сообщив о смерти бабушки, но скрыла обстоятельства трагедии. Истинные причины смерти были установлены экспертами лишь спустя сутки.

СМИ сообщили, что подозреваемая пережила множество проблем за всю жизнь и долго не устраивалась на работу. Основной доход ей обеспечивали родственники. При этом она успела накопить несколько кредитов, которые не могла выплатить.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, с участием обвиняемой проведена проверка показаний на месте, назначено проведение судебных экспертиз. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

Криптобизнесмена и его жену убили

В Санкт-Петербурге арестовали второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ — криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны. Им оказался Юрий Шарыпов.

Шарыпова задержали в четверг, в этот же день ему предъявили обвинение. Он частично признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фигурант дела об убийстве семьи петербуржцев в Объединенных Арабских Эмиратах Юрий Шарыпов в Октябрьском районном суде Фигурант дела об убийстве семьи петербуржцев в Объединенных Арабских Эмиратах Юрий Шарыпов в Октябрьском районном суде Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

До этого суд арестовал еще одного фигуранта дела — Константина Шахта. Вину он не признал и выступал против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу.

Тела погибших до сих пор не найдены. Источник RT предполагает, что к похищению мог быть причастен один из обманутых инвесторов.

Читайте также:

Умолял лечить, а не казнить: школьник-убийца возбуждался, когда душил детей

Прострелили ноги и дали покурить: военная полиция поймала рецидивиста

Жил в США, параноил и плакался жене: кто убил миссис Бурятия — 2024?

«Чтоб не отправили к петухам»: мигранты отнимают бизнес ради брата-педофила

Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв

происшествия
криминал
уголовные дела
дети
подростки
Россия
Краснодар
Подмосковье
ОАЭ
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште
Медведев призвал больше финансировать реабилитацию участников СВО
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти человек
Труп дочери в диване и сгоревшая семья: главные ЧП недели
Цветы под снегом: что высадить сейчас, чтобы весной в саду все цвело?
Бойцовский клуб пацанки и убийство петербуржца в ОАЭ: главные ЧП дня
Богомаз сообщил о жертвах при атаке ВСУ на брянское предприятие
Лукашенко дал указания пограничникам по работе на границе с Литвой
В Сеть попала переписка Новака незадолго до смерти
Якушев, поездка в Киев, мнение об СВО: куда пропала актриса Мария Пирогова
Мужчина 26 лет платил за квартиру и помог найти убийцу жены
Режиссер «Деда Мороза» раскрыла, как Подольская получила главную роль
В Госдуме раскрыли, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
Минск завернул литовские фуры, наглость Зеленского, ипотека: что дальше
Пассажирам круизного лайнера пришлось делить каюту с полчищами клопов
Рост цен на продукты в России резко замедлился
В Европе сделали провокационное заявление в адрес России
Депутат Рады указал на нежелание украинцев быть «мясом» для Зеленского
«„План Б“ для Зеленского»: политолог раскрыл, куда сбежит президент Украины
Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в краже
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.