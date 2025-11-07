На Украине скрутили подставного брата главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на Украине задержали мошенника с фамилией Ермак, который представлялся его двоюродным братом. В Telegram-канале он отметил, что аферист пытался выманить $100 тысяч за помощь с трудоустройством на высокую должность в офисе президента.

Только что узнал от полиции, что они взяли «по горячему следу» группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить $100 тысяч за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в офисе президента, — написал Ермак.

Ранее сообщалось, что депутат из Винницкой области оформил фиктивный брак с девушкой с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации. В отношении него и сообщницы возбуждены уголовные дела по статьям «Торговля людьми» и «Уклонение от призыва во время мобилизации». После регистрации брака он использовал медицинские документы «жены» и свидетельство о браке и оформил себе отсрочку от мобилизации.