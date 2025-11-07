Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:28

Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде акцию на тему призыва на военную службу посетили сотни людей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде 7 ноября 2025 года провели военно-патриотическую акцию «День призывника», которая объединила свыше 300 человек, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на министра молодежной политики Нижегородской области Светлану Ануфриеву. Площадкой мероприятия стал парк Победы.

Защищать Родину — это больше, чем профессия. Это миссия, призвание, целая жизнь. Потому что это уже не только про себя, но и про ответственность за свою большую страну. Мы надеемся, что, ознакомившись чуть больше с военными специальностями, кто-то из вас найдет свое призвание и сделает этот важный выбор, — обратилась к участникам Ануфриева.

Акцию нацелили на повышение престижа воинской службы и укрепление ценностей гражданственности. В программу вошли тематические мастер-классы и выступления спикеров. Кроме того, для участников подготовили полевую кухню.

Ранее в Москве свыше 3,5 тыс. активистов «Молодой Гвардии „Единой России“» и «Волонтерской роты» поучаствовали в шествии в честь Дня народного единства. Участники акции прошли по набережной Северного речного вокзала с флагами 89 регионов страны.

акции
регионы
призывники
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Анджелину Джоли заметили в Тернополе
«Атака против россиян»: в Совфеде отреагировали на визовые ограничения ЕС
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.