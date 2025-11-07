Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде акцию на тему призыва на военную службу посетили сотни людей

В Нижнем Новгороде 7 ноября 2025 года провели военно-патриотическую акцию «День призывника», которая объединила свыше 300 человек, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на министра молодежной политики Нижегородской области Светлану Ануфриеву. Площадкой мероприятия стал парк Победы.

Защищать Родину — это больше, чем профессия. Это миссия, призвание, целая жизнь. Потому что это уже не только про себя, но и про ответственность за свою большую страну. Мы надеемся, что, ознакомившись чуть больше с военными специальностями, кто-то из вас найдет свое призвание и сделает этот важный выбор, — обратилась к участникам Ануфриева.

Акцию нацелили на повышение престижа воинской службы и укрепление ценностей гражданственности. В программу вошли тематические мастер-классы и выступления спикеров. Кроме того, для участников подготовили полевую кухню.

