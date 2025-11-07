Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:28

Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США

Дмитриев ожидает прогресса в российско-американских переговорах в скором времени

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прогнозирует существенное продвижение в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X, комментируя недавние трехдневные консультации в Соединенных Штатах.

Дмитриев отметил, что в ходе встреч со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом стороны обсудили пути достижения мирного урегулирования на Украине и развитие торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено американскому предложению о запрете нацистской идеологии на территории Украины.

Обсудили путь к миру, торговле, экономическому сотрудничеству и предложение США о запрете нацистской идеологии на Украине. Дальнейший прогресс ожидается в ближайшее время, — написал Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Трампа о прогрессе в украинском урегулировании. Он уточнил, что у него нет никаких деталей и оценок.

Прежде Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

Россия
Кирилл Дмитриев
переговоры
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец сообщил, где хотел приземлиться рухнувший в Дагестане вертолет
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.