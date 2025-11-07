Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США Дмитриев ожидает прогресса в российско-американских переговорах в скором времени

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прогнозирует существенное продвижение в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X, комментируя недавние трехдневные консультации в Соединенных Штатах.

Дмитриев отметил, что в ходе встреч со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом стороны обсудили пути достижения мирного урегулирования на Украине и развитие торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено американскому предложению о запрете нацистской идеологии на территории Украины.

Обсудили путь к миру, торговле, экономическому сотрудничеству и предложение США о запрете нацистской идеологии на Украине. Дальнейший прогресс ожидается в ближайшее время, — написал Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Трампа о прогрессе в украинском урегулировании. Он уточнил, что у него нет никаких деталей и оценок.

Прежде Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.