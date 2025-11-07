Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 18:49

Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже

Айхан Гаджизаде Айхан Гаджизаде Фото: mfa.gov.az

Место для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном обсудят позже, поскольку это требует выполнения ряда предварительных условий, заявил в беседе с Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, ключевым требованием азербайджанской стороны является внесение изменений в Конституцию Армении.

Ключевое условие со стороны Азербайджана для подписания мирного договора — внесение изменений в Конституцию Армении, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, — подчеркнул Гаджизаде.

В то же время представитель МИД уточнил, что Азербайджан не раз заявлял о серьезной обеспокоенности деятельностью миссии Евросоюза в Армении. По мнению азербайджанских властей, миссия противоречит достигнутым договоренностям между Баку и Ереваном.

Вопреки <…> содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, миссия на самом деле использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды, — сказал Гаджизаде.

Именно поэтому Баку добился закрепления в тексте мирного соглашения запрета на размещение сил третьих сторон на азербайджано-армянской границе, добавил Гаджизаде. Лишь после выполнения всех условий можно приступать к обсуждению места подписания договора, резюмировал он.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что работа гражданской мониторинговой миссии ЕС в Армении (EUMA) останется неизменной, до тех пор пока не будет подписано мирное соглашение между Ереваном и Баку. Он допустил, что после выполнения этого условия могут быть внесены определенные коррективы.

Азербайджан
Армения
мирные соглашения
Баку
Ереван
