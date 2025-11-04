Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 04:43

Глава РФПИ внезапно поддержал действия Мерца

Дмитриев оценил решение Мерца выслать из Германии сирийских беженцев

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/Sylvio Dittrich/Global Look Press

Германия приняла решение о необходимости возвращать сирийских беженцев на родину. Эти меры, введенные канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, поддержал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X. Он положительно оценил позицию германского лидера и выразил надежду, что это решение станет первым шагом в реализации других рекомендаций России.

Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам, — прокомментировал Дмитриев слова Мерца.

Поводом для оценки послужило заявление немецкого политика, сделанное в понедельник. По мнению Мерца, сирийские беженцы должны покинуть Германию, поскольку вооруженный конфликт в их стране завершился. Канцлер предупредил, что в противном случае мигрантам грозит принудительная депортация.

Ранее жители Германии обвинили канцлера страны в расизме и дискриминации после заявления об ошибках прежних правительств в миграционной политике, следы которых «все еще заметны в облике немецких городов». Его высказывание вызвало общественные протесты и раскол в собственной партии ХДС.

