23 ноября 2025 в 10:10

«Горело все»: жительница ДНР спасла прятавшихся от ВСУ односельчан

Жительница ДНР спасла односельчан из горящего подвала, где они прятались от ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Женщина из села Яцковка Краснолиманского района ДНР вытащила 14 человек из горящего подвала, рассказала РИА Новости беженка из села Анна Щербак. По ее словам, люди прятались в помещении от атак ВСУ.

У нас горело все. И дыма было много в подвале. Нас соседка вытащила. Проход затушила и вытащила нас, — поделилась собеседница агентства.

По словам беженки, в подвале 14 человек проживали на протяжении трех месяцев. Она отметила, что от дыма люди спасались, смачивая детскую одежду водой, чтобы дышать через нее.

Ранее военный эксперт и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что мирные жители остались в Красноармейске. Он добавил, что российские военные эвакуируют их. По словам эксперта, люди ждали прихода российских военных. В противном случае, подчеркнул Гагин, они бы покинули эти территории.

До этого пулеметчик с позывным Иркут заявил, что российские военные зачистили село Сладкое на Запорожском направлении. Он отметил, что при осмотре одного из домов бойцы уничтожили группу противника, закидав ее гранатами.

