«Горело все»: жительница ДНР спасла прятавшихся от ВСУ односельчан

Женщина из села Яцковка Краснолиманского района ДНР вытащила 14 человек из горящего подвала, рассказала РИА Новости беженка из села Анна Щербак. По ее словам, люди прятались в помещении от атак ВСУ.
У нас горело все. И дыма было много в подвале. Нас соседка вытащила. Проход затушила и вытащила нас, — поделилась собеседница агентства.
По словам беженки, в подвале 14 человек проживали на протяжении трех месяцев. Она отметила, что от дыма люди спасались, смачивая детскую одежду водой, чтобы дышать через нее.
Ранее военный эксперт и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что мирные жители остались в Красноармейске. Он добавил, что российские военные эвакуируют их. По словам эксперта, люди ждали прихода российских военных. В противном случае, подчеркнул Гагин, они бы покинули эти территории.
До этого пулеметчик с позывным Иркут заявил, что российские военные зачистили село Сладкое на Запорожском направлении. Он отметил, что при осмотре одного из домов бойцы уничтожили группу противника, закидав ее гранатами.