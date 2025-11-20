Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 20:07

В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях

Гагин: мирные жители в Красноармейске остались, бойцы ВС РФ эвакуируют их

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Военный эксперт и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в интервью NEWS.ru сообщил, что в Красноармейске остались мирные жители. Он добавил, что российские военные эвакуируют их.

Когда российские подразделения вошли в Красноармейск и закрепились, то начали постепенную эвакуацию гражданских лиц. Потому что находиться там для мирного населения небезопасно, все-таки еще идут бои, — отметил собеседник.

По его словам, жители Красноармейска ждали прихода российских военных. В противном случае, подчеркнул Гагин, люди бы покинули эти территории.

Те люди, которые оказались в нашей зоне ответственности, ждали прихода российских войск. Они сами об этом говорят. Мы им верим. Если бы не ждали, то давно бы уехали вглубь Украины, — пояснил военный эксперт.

Ранее советник главы ДНР выразил мнение, что после освобождения Красноармейска ВС России выйдут на маршрут в сторону Днепропетровска и Одессы. Он предположил, что благодаря практически прямой дороге путь российских подразделений на этом участке фронта может быть несколько легче, чем раньше.

Также Гагин объяснил, что в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины.

Ян Гагин
Специальная военная операция
Красноармейск
Украина
Виктория Катаева
В. Катаева
