В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях Гагин: мирные жители в Красноармейске остались, бойцы ВС РФ эвакуируют их

Военный эксперт и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в интервью NEWS.ru сообщил, что в Красноармейске остались мирные жители. Он добавил, что российские военные эвакуируют их.

Когда российские подразделения вошли в Красноармейск и закрепились, то начали постепенную эвакуацию гражданских лиц. Потому что находиться там для мирного населения небезопасно, все-таки еще идут бои, — отметил собеседник.

По его словам, жители Красноармейска ждали прихода российских военных. В противном случае, подчеркнул Гагин, люди бы покинули эти территории.

Те люди, которые оказались в нашей зоне ответственности, ждали прихода российских войск. Они сами об этом говорят. Мы им верим. Если бы не ждали, то давно бы уехали вглубь Украины, — пояснил военный эксперт.

Ранее советник главы ДНР выразил мнение, что после освобождения Красноармейска ВС России выйдут на маршрут в сторону Днепропетровска и Одессы. Он предположил, что благодаря практически прямой дороге путь российских подразделений на этом участке фронта может быть несколько легче, чем раньше.

Также Гагин объяснил, что в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины.