05 декабря 2025 в 15:49

Командир отряда «Ахмата» Аид рассказал о немецком спецназе в рядах ВСУ

Командир отряда спецназа «Ахмат» Аид: в ВСУ воюют поляки, бразильцы и немцы

Аид Аид Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид в интервью NEWS.ru сообщил об обнаружении военных подразделений иностранного легиона — немецкого спецназа в рядах ВСУ в Сумской области. Собеседник предположил, что после боев с военнослужащими ВС РФ и эти наемники остались лежать на полях сражений.

Мы услышали в радиоперехватах немецкую речь. Выяснили, что в Сумскую область зашли подразделения иностранного легиона — немецкий армейский спецназ. После нескольких боев немецкой речи в радиоэфирах пока не слышно. Возможно, что они остались навечно лежать здесь, — предположил военнослужащий.

Аид добавил, что в подразделениях ВСУ, помимо украинцев, воюют наемники из Германии, Польши, Бразилии, Латинской Америки и нескольких других государств. Собеседник уточнил, что российские военные стараются не брать наемников живыми.

Разная мотивация [у иностранных военнослужащих, приезжающих в зону СВО]. Латиноамериканцы едут зарабатывать деньги. Поляки нас всегда не любили, у них осталась мотивация в виде ненависти и русофобии. Для чего едут немцы — Бог знает. Если бы мы взяли живым хотя бы одного, я бы спросил. Но у нас не берут наемников живыми. Они ведь не подпадают под действие Женевской конвенции, и щадить их не нужно, — резюмировал Аид.

Ранее стало известно, что бывший режиссер шоу «Орел и решка» Василий Хомко, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне СВО. Ему было 45 лет.

До этого стало известно, что группа чешских и польских наемников ВСУ уничтожена авиаударом на Сумском направлении. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на территории Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

