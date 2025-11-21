Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:53

Советник главы ДНР дал исчерпывающий ответ на вопрос о преемнике Зеленского

Гагин: Зеленского заменят на более уважаемую народом Украины марионетку Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Западные кураторы могут заменить президента Украины Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны страны Кирилла Буданова или экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, выразил мнение в интервью NEWS.ru советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. Однако он полагает, кто бы ни стал сейчас новым президентом Украины, он не станет действовать в интересах граждан своей страны.

Зеленский, конечно, является пальчиковой куклой. Не субъективен, не принимает решения. Если заменят, то такой же марионеткой, возможно, более уважаемой в народе. Залужным. Или Будановым, например, — полагает Гагин.

Самого же Зеленского, по мнению эксперта, вряд ли оставят в живых те люди, с которыми он выстраивал совместные коррупционные схемы. Скорее всего, устранят как нежелательного свидетеля, предположил собеседник. Он предположил, что, вероятно, после отставки Зеленский недолго проживет.

Судьба Зеленского незавидна. Потому что он слишком много знает. Если начнет рассказывать о том, как лидеры европейских стран и США разворовывали с его помощью свои бюджеты, будет плохо всем. Поэтому дожить до суда ему не дадут. А люди из Европы и Штатов заявят, что ему верили, а он всех обманул, — предположил Гагин.

Ранее советник главы ДНР заявил, что в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины.

Также он сообщил о своем скептическом отношении к попытке ВСУ проникнуть в Красноармейск (Покровск) на вертолетах. Гагин предположил, что таким образом украинские войска намеревались вывезти из города военнослужащих стран НАТО. Совсем скоро, по прогнозам эксперта, эта информация станет точно известна российским военным.

Ян Гагин
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
Кирилл Буданов
Специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал в ДТП с грузовиком под Тверью
Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Зеленского отговаривают от переизбрания
Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы
Стало известно, как Лукашенко заставил сдаться Литву
Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.