Западные кураторы могут заменить президента Украины Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны страны Кирилла Буданова или экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, выразил мнение в интервью NEWS.ru советник главы ДНР военный эксперт Ян Гагин. Однако он полагает, кто бы ни стал сейчас новым президентом Украины, он не станет действовать в интересах граждан своей страны.

Зеленский, конечно, является пальчиковой куклой. Не субъективен, не принимает решения. Если заменят, то такой же марионеткой, возможно, более уважаемой в народе. Залужным. Или Будановым, например, — полагает Гагин.

Самого же Зеленского, по мнению эксперта, вряд ли оставят в живых те люди, с которыми он выстраивал совместные коррупционные схемы. Скорее всего, устранят как нежелательного свидетеля, предположил собеседник. Он предположил, что, вероятно, после отставки Зеленский недолго проживет.

Судьба Зеленского незавидна. Потому что он слишком много знает. Если начнет рассказывать о том, как лидеры европейских стран и США разворовывали с его помощью свои бюджеты, будет плохо всем. Поэтому дожить до суда ему не дадут. А люди из Европы и Штатов заявят, что ему верили, а он всех обманул, — предположил Гагин.

Ранее советник главы ДНР заявил, что в случае ликвидации Зеленского его попытаются героизировать на родине. Однако его смерть, по мнению собеседника, ничего не изменит по большому счету для жителей Украины.

Также он сообщил о своем скептическом отношении к попытке ВСУ проникнуть в Красноармейск (Покровск) на вертолетах. Гагин предположил, что таким образом украинские войска намеревались вывезти из города военнослужащих стран НАТО. Совсем скоро, по прогнозам эксперта, эта информация станет точно известна российским военным.