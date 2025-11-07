Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 17:45

Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов

Диетолог Соломатина предостерегла россиян от покупки готовых салатов с майонезом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салаты с майонезом и роллы — это наиболее опасные готовые блюда в магазинах, заявила «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Дело в том, что их повышенная влажность создает благоприятную среду для размножения бактерий.

С особой осторожностью следует покупать и нарезанные фрукты, отметила Соломатина. Такая продукция при измельчении выделяет сок, также становясь источником бактерий. Помимо этого, частыми причинами отравлений считаются готовые морепродукты, в том числе устрицы и мидии.

Врач предостерегла и от покупки непроверенных консервов. В некоторых из них может содержаться ботулотоксин, приводящий к тяжелым последствиям. Этот же токсин может быть в плохо промытых овощах или грибах.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Титова заявила, что состав роллов не является полезным, поэтому их нельзя считать диетической и повседневной «здоровой» пищей. По ее словам, в этом японском блюде содержится большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий. Его употребление может привести к набору веса.

питание
продукты
салаты
здоровье
