07 ноября 2025 в 19:00

Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа

Михалков: упадок европейского кино объясняется потерей собственного суверенитета

Никита Михалков Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Современный европейский кинематограф находится в упадке из-за потери собственного суверенитета, заявил народный артист РФ режиссер Никита Михалков в рамках открытого показа фильмов его международной студенческой академии и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». По его словам, достаточно сравнить современные фильмы в Европе с тем, что снималось ранее, передает корреспондент NEWS.ru.

Беда в том, что европейское кино — это кино, абсолютно потерявшее свой суверенитет. Вспомните неореализм, вспомните «новую волну» во Франции, вспомните польское кино 1970-х. А сегодня и масштаб, и все другое. Поэтому тут не надо далеко ходить, смотрите и делайте выводы, — сказал Михалков.

Ранее Михалков заявил, что победителю открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» (аналог «Оскара») достанутся чистейшие якутские бриллианты на $1 млн (примерно 81,23 млн рублей). По его словам, остальные 11 номинаций тоже получат эти алмазы (по $250 тыс. или 20,3 млн рублей). Премия направлена на выявление и поддержку разнообразия мирового кинематографа и подчеркивание уникальных культурных особенностей народов разных стран и их приверженность традициям.

