07 ноября 2025 в 19:01

В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей

Останина дала совет родителям 30-летних россиянок поторопить дочерей с браком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям 30-летних россиянок следует поторопить своих дочерей с заключением брака, заявила депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, которые приводит «Татар-информ», родитель должен участвовать в судьбе своего ребенка.

Если родитель давит на свою дочь [по поводу замужества] в 30 лет, то я считаю, что так делать можно и нужно. <…> Я не вижу в этом ничего плохого. Родитель должен участвовать в судьбе своего ребенка, — сказала Останина.

При этом депутат подчеркнула, что не имеет в виду несовершеннолетних девочек, которых вынуждают выходить вступать в брак, основываясь «на каких-то обрядах». По ее мнению, родители должны выстраивать отношения с ребенком таким образом, чтобы он доверял им, а не ощущал давление.

Ранее депутат отмечала, что решение демографических проблем в России должно стать настоящей государственной политикой, охватывающей все сферы жизни. Она предложила изменить информационную политику и популяризировать образ счастливой семьи, убрав с центральных телеканалов передачи о маргиналах.

