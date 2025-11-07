Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 19:00

Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе

Экономист Николаев: ЕС смирился с убытками из-за снижения турпотока из России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Страны Евросоюза давно понесли убытки от снижения туристического потока из России, сообщил в беседе с ТАСС эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Олег Николаев. По его словам, эти государства не пострадают из-за ужесточения визового режима.

Никакие страны от этого решения не пострадают, потому что европейская индустрия размещения гостей, вместе с авиакомпаниями, уже понесла весь ущерб в 2022–2023 годах. Падение прибыли зафиксировано, с ним смирились, — предположил экономист.

Николаев отметил, что предпринятые Еврокомиссией меры связаны не с экономикой, а исключительно с политикой. По его словам, для россиян и отечественного турбизнеса ограничения на посещение европейских достопримечательностей неприятны, но не критичны.

Ранее председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что европейские государства лишились значительных доходов от российских туристов после введения запрета на многократные визы. По его словам, турпоток из России и так был небольшим, но все-таки ЕС получал прибыль, от которой решил отказаться, наказав самого себя.

