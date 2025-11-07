На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте

На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте The Local: Зеленский хочет сбежать в Испанию на фоне неудач на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поехать в Испанию, пока ВСУ терпят поражение на фронте, передает The Local со ссылкой на канцелярию премьер-министра Педро Санчеса. По информации журналистов, визит политика в Европу ожидается в ближайшее время.

В издании уточнили, что точные даты не раскрываются из соображений безопасности. Отмечается, что визит Зеленского в Испанию пройдет в то время, когда в районах Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск) ВСУ приходится нести большие потери и сдаваться в плен на фоне дефицита снабжения.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что Зеленский может отдать территории Украины взамен на безопасный выезд за границу и получение убежища на Западе. По словам военного политолога, подобный шаг со стороны политика будет означать полное политическое поражение.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу. По словам американского полковника в отставке, украинский президент может в любой момент покинуть страну.