03 ноября 2025 в 15:33

«Больше не могу»: глава Валенсии ушел с поста после страшной трагедии

Глава Валенсии покинул пост в годовщину разрушительного наводнения

Фото: Matias Chiofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава правительства валенсийского автономного сообщества Карлос Масон объявил об уходе в отставку, сообщает газета El País. Свое решение политик приурочил к годовщине катастрофических наводнений, которые поразили регион год назад.

По прошествии первой годовщины нашей самой тяжелой трагедии я решил подвести более личные итоги. Пришло время признать собственные ошибки. <…> Я так больше не могу. Возможно, мой уход привлечет к этой трагедии должное внимание, — сказал Масон.

Ранее стало известно, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер может покинуть свой пост из-за невозможности согласовать федеральный бюджет на 2026 год. Финансовый план объемом €10 млрд (930 млрд рублей) предусматривает выделение €1 млрд (93 млрд) рублей для поддержки Киева, однако утверждение документа заблокировано.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов Европарламента сохранить ее полномочия, ссылаясь на необходимость защиты «разрушающегося» мирового порядка. Соответствующее заявление она сделала на сессии ЕП в Страсбурге перед голосованием по вотуму недоверия Европейской комиссии.

Испания
Валенсия
наводнения
отставки
