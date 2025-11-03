«Больше не могу»: глава Валенсии ушел с поста после страшной трагедии

Глава правительства валенсийского автономного сообщества Карлос Масон объявил об уходе в отставку, сообщает газета El País. Свое решение политик приурочил к годовщине катастрофических наводнений, которые поразили регион год назад.

По прошествии первой годовщины нашей самой тяжелой трагедии я решил подвести более личные итоги. Пришло время признать собственные ошибки. <…> Я так больше не могу. Возможно, мой уход привлечет к этой трагедии должное внимание, — сказал Масон.

