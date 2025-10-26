Десятки тысяч жителей Валенсии вышли на протестную акцию

Ровно через год после разрушительного наводнения в Валенсии на улицы города вышло более 50 тыс. жителей с требованием отставки регионального лидера Карлоса Масона, передает The Guardian. Демонстранты обвинили его в бездействии, которое привело к гибели 229 человек. Тело одного из них нашли буквально на днях, 21 октября.

Критику вызвал тот факт, что оповещение на мобильные телефоны поступило лишь глубоким вечером 29 октября 2024 года, хотя высший уровень опасности был объявлен метеорологами более чем за 12 часов до этого. К тому моменту вода уже сметала машины и заливала дома.

В разгар кризиса Масон посетил многочасовой обед и поделился фотографиями в социальных сетях, что лишь усилило возмущение граждан. В условиях децентрализованной системы Испании именно региональная администрация несет ответственность за действия во время ЧС. Однако Масон заявляет, что у его команды не было достаточных данных для более раннего предупреждения.

По данным опроса, опубликованного ранее в этом месяце в общенациональной ежедневной газете El País, 71% жителей Валенсии заявили, что Масон должен уйти в отставку. Трагедия особенно сильно ударила по пожилым людям. Большую часть погибших составили именно они.

Ранее сообщалось, что города Ла-Рапита и Санта-Барбара на северо-востоке Испании оказались во власти шторма «Элис». В регионе объявлен режим ЧС, открыты пункты временного размещения людей. Железнодорожное сообщение между Барселоной и Валенсией, проходящее по Средиземноморскому коридору, временно прекращено.