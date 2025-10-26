Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 06:16

Десятки тысяч жителей Валенсии вышли на протестную акцию

The Guardian: 50 тысяч жителей Валенсии потребовали отставки главы Женералитата

Фото: Diego Vara/REUTERS

Ровно через год после разрушительного наводнения в Валенсии на улицы города вышло более 50 тыс. жителей с требованием отставки регионального лидера Карлоса Масона, передает The Guardian. Демонстранты обвинили его в бездействии, которое привело к гибели 229 человек. Тело одного из них нашли буквально на днях, 21 октября.

Критику вызвал тот факт, что оповещение на мобильные телефоны поступило лишь глубоким вечером 29 октября 2024 года, хотя высший уровень опасности был объявлен метеорологами более чем за 12 часов до этого. К тому моменту вода уже сметала машины и заливала дома.

В разгар кризиса Масон посетил многочасовой обед и поделился фотографиями в социальных сетях, что лишь усилило возмущение граждан. В условиях децентрализованной системы Испании именно региональная администрация несет ответственность за действия во время ЧС. Однако Масон заявляет, что у его команды не было достаточных данных для более раннего предупреждения.

По данным опроса, опубликованного ранее в этом месяце в общенациональной ежедневной газете El País, 71% жителей Валенсии заявили, что Масон должен уйти в отставку. Трагедия особенно сильно ударила по пожилым людям. Большую часть погибших составили именно они.

Ранее сообщалось, что города Ла-Рапита и Санта-Барбара на северо-востоке Испании оказались во власти шторма «Элис». В регионе объявлен режим ЧС, открыты пункты временного размещения людей. Железнодорожное сообщение между Барселоной и Валенсией, проходящее по Средиземноморскому коридору, временно прекращено.

Валенсия
митинги
наводнения
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 октября: инфографика
Российский вратарь провел рекордную серию игр без единой пропущенной шайбы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 октября
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 82 БПЛА
Стало известно о ликвидации 26 украинских БПЛА над российским регионом
Брат Хабиба Нурмагомедова разгромил американца на турнире UFC
8 лучших рецептов квашеной капусты! Когда и как готовить этой осенью
«Оттава» разгромила «Вашингтон» в юбилейном матче Овечкина
Зима досрочно и −23? Погода в Москве и Петербурге 27 октября — 2 ноября
Москвичей предупредили о дождливом конце октября
Названо число мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку
Сон о нападении: о чем говорят подсознание и сонники
ВСУ не смогли удержаться на позициях на Харьковском направлении
ВСУ отступили с части позиций под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 26 октября
Где припарковаться в Краснодаре: гид по платным и бесплатным зонам
Десятки тысяч жителей Валенсии вышли на протестную акцию
К чему снится бывший партнер спустя долгое время: разгадка сна
Ржавый, Башка, ботан: как сейчас живут звезды «Даешь молодежь»
Россиянам рассказали, что делать при отсутствии освещения во дворе
В Госдуме призвали жестко ответить на удар по белгородской дамбе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.