Грязные потоки захлестнули Санта-Барбару

Города Ла-Рапита и Санта-Барбара на северо-востоке Испании оказались во власти шторма «Элис»: грязные потоки воды смывают транспортные средства с людьми и мебель уличных кафе, сообщает Independent. В регионе объявлен режим ЧС, открыты пункты временного размещения людей.

По данным издания, железнодорожное сообщение между Барселоной и Валенсией, проходящее по Средиземноморскому коридору, временно прекращено. С вечера 12 октября в аэропорту Ибицы отменили не менее 24 рейсов, внутренние зоны терминала закрыли из-за протечек воды и перебоев с электричеством. Национальное метеорологическое агентство Испании Aemet предупреждает, что всего за 12 часов может выпасть до 180 мм осадков.

Тем временем движение на трассе до Уфы парализовано из-за снегопада и гололеда — пробка растянулась на десятки километров. Кроме того, многие водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю, из-за чего на трассе произошло несколько ДТП. В ГАИ добавили, что погодные условия могут ухудшиться.

До этого стало известно, что первые осадки со снегом ожидаются в Ленинградской области 14 и 15 октября. Затем придет волна тепла, после которой вновь похолодает.