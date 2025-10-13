Первый снег может выпасть в Ленобласти уже 14 октября

Первый снег может выпасть в Ленобласти уже 14 октября Синоптик Колесов: циклон из Москвы принесет в Ленобласть первый снег

Первые осадки со снегом ожидаются в Ленинградской области 14 и 15 октября, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале. Он назвал это первыми пробными снежинками, которые можно будет заметить в ночные часы.

Очередной циклон сейчас в районе Москвы, кстати, снег там идет, хорошо его спрогнозировали. Этот циклон будет подниматься от Москвы на север к Вологде. Он начнет забрасывать на территорию Ленинградской области с востока дополнительный холодный воздух, так что осадки с мокрым снегом будут, — рассказал синоптик.

Затем придет волна тепла, после которой вновь похолодает. Это произойдет к выходным 18-19 октября. Синоптик также напомнил, что в долгосрочном прогнозе на октябрь похолодание ожидалось в третьей декаде месяца.

Тем временем первый в сезоне снег зафиксирован в Подмосковье и Новой Москве. Также осадки зафиксированы в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях. В понедельник, 13 октября, на погоду в Москве повлияет центр североатлантического циклона. Погода будет облачной с дождем, местами мокрый снег.