Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:04

Первый снег может выпасть в Ленобласти уже 14 октября

Синоптик Колесов: циклон из Москвы принесет в Ленобласть первый снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые осадки со снегом ожидаются в Ленинградской области 14 и 15 октября, сообщил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале. Он назвал это первыми пробными снежинками, которые можно будет заметить в ночные часы.

Очередной циклон сейчас в районе Москвы, кстати, снег там идет, хорошо его спрогнозировали. Этот циклон будет подниматься от Москвы на север к Вологде. Он начнет забрасывать на территорию Ленинградской области с востока дополнительный холодный воздух, так что осадки с мокрым снегом будут, — рассказал синоптик.

Затем придет волна тепла, после которой вновь похолодает. Это произойдет к выходным 18-19 октября. Синоптик также напомнил, что в долгосрочном прогнозе на октябрь похолодание ожидалось в третьей декаде месяца.

Тем временем первый в сезоне снег зафиксирован в Подмосковье и Новой Москве. Также осадки зафиксированы в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях. В понедельник, 13 октября, на погоду в Москве повлияет центр североатлантического циклона. Погода будет облачной с дождем, местами мокрый снег.

погода
Ленинградская область
циклоны
снегопады
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Стало известно, какие важные для ЕС темы Каллас может поднять в Киеве
Экономист раскрыл новую мошенническую схему с лже-сотрудниками ФНС
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.