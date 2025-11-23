Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 16:07

Москвичей предупредили о погодной опасности

Москвичей предупредили об «оранжевом» уровне опасности из-за ледяного дождя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможного ледяного дождя, пишет ТАСС. Источник в Гидрометцентре РФ уточнил, что этот уровень, означающий опасные погодные условия с риском стихийных бедствий и ущерба, будет сохраняться с 21:00 23 ноября до 09:00 мск 24 ноября.

Предстоящим вечером и ночью, а также утром возможны осадки — снег, переходящий в дождь, а также местами ледяной дождь, в связи с чем объявлен повышенный уровень опасности. Также в этот период возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, местами гололед и гололедица на дорогах, — рассказали агентству.

В Московской области также объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он указывает на потенциально опасные метеоусловия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальные холода прогнозируются в регионах севера Сибири и севера Урала, а также в Якутии. По его словам, на севере Сибири и на севере Урала установится по-настоящему зимняя погода из-за заброса очень холодных воздушных масс из приполярных регионов. Что касается европейской части России, то сильные холода прогнозируются только в Мурманской области, где столбики термометров покажут −18–23 градуса.

