08 сентября 2025 в 18:45

Шторм надвигается на один российский регион

МЧС: в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня с грозой и порывов ветра до 23 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Непогода продлится с 9 по 10 сентября.

Отмечается, что в отдельных районах пройдут дожди, гроза и град. Днем температура будет повышаться до +26–28 градусов. В ведомстве призвали граждан быть осторожными и в случае необходимости звонить в службу спасения.

Ранее стало известно, что пять человек погибли при происшествиях на воде при шторме в Крыму. По данным МЧС, трагедии произошли за последние три дня. В ведомстве уточнили, что помощь была оказана троим, а спасти удалось одного человека.

Основная причина гибели людей на воде заключалась в купании в море при шторме. В минувшие выходные волнение составляло три балла.

До этого в Сети появились кадры с падением дерева на оживленную автомагистраль в Ярославле. На видео запечатлен момент, когда на город обрушился мощный шторм. Уточняется, что инцидент произошел на Тутаевском шоссе.

