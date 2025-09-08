Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 17:14

Пять человек лишились жизни из-за шторма в Крыму

МЧС: в Крыму на фоне шторма погибло пять человек за три дня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять человек погибло при происшествиях на воде при шторме в Крыму, сообщает МЧС по региону. По данным ведомства, трагедии произошли за три дня. В МЧС уточнили, что помощь была оказана троим, а спасти удалось одного человека.

За минувшие три дня зафиксировано пять происшествий на воде, погибло, к сожалению, пять человек, помощь оказана троим и спасен один человек. С начала года уже произошло 35 происшествий, к сожалению, 25 человек погибло, — говорится в сообщении ведомства.

Основная причина гибели людей на воде заключалась в купании в море при шторме. На минувших выходных волнение составляло три балла. Сотрудники ведомства призвали жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности на воде, напомнив, что купание в шторм опасно для жизни. Также в МЧС призвали не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Дагестане 17-летняя девушка утонула в реке, а ее поиски заняли более суток. По данным источника, инцидент произошел утром 26 августа в Кизляре. Для поисков несовершеннолетней перекрыли течение, чтобы уровень воды упал.

