Снегопад и гололед спровоцировали большую пробку на трассе до Уфы

Снегопад и гололед спровоцировали большую пробку на трассе до Уфы На трассе Уфа — Инзер — Белорецк образовалась большая пробка из-за снегопада

Движение на трассе до Уфы парализовано из-за снегопада и гололеда, сообщил Telegram-канал Baza. Пробка растянулась на десятки километров.

Как отметил канал, из-за погоды перекрыли участок дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Кроме того, многие водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю, из-за чего на трассе произошло несколько ДТП. В ГАИ добавили, что погодные условия могут ухудшиться.

Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити». Трех человек с различными травмами увезли в больницу. Авария произошла в районе дома № 26 на Кутузовском проспекте, движение на данном участке было затруднено.

До этого сообщалось о крупной автомобильной аварии в Подмосковье, где легковушка столкнулась со школьным автобусом. ДТП произошло на Пятницком шоссе в районе деревни Брехово. В районе аварии было затруднено движение, образовалась пробка.

Кроме того, три человека погибли в загоревшейся машине после ДТП с фурой в Башкирии. Авария произошла на 1343-м километре трассы «Урал».