Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:45

Снегопад и гололед спровоцировали большую пробку на трассе до Уфы

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк образовалась большая пробка из-за снегопада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Движение на трассе до Уфы парализовано из-за снегопада и гололеда, сообщил Telegram-канал Baza. Пробка растянулась на десятки километров.

Как отметил канал, из-за погоды перекрыли участок дороги Уфа — Инзер — Белорецк. Кроме того, многие водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю, из-за чего на трассе произошло несколько ДТП. В ГАИ добавили, что погодные условия могут ухудшиться.

Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити». Трех человек с различными травмами увезли в больницу. Авария произошла в районе дома № 26 на Кутузовском проспекте, движение на данном участке было затруднено.

До этого сообщалось о крупной автомобильной аварии в Подмосковье, где легковушка столкнулась со школьным автобусом. ДТП произошло на Пятницком шоссе в районе деревни Брехово. В районе аварии было затруднено движение, образовалась пробка.

Кроме того, три человека погибли в загоревшейся машине после ДТП с фурой в Башкирии. Авария произошла на 1343-м километре трассы «Урал».

Россия
Уфа
пробки
автомобили
снегопады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Хельсинки строят самый большой морг
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 13,5%
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.