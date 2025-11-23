Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 17:14

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне мирного плана Трампа

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «смотренье»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В эфире радиостанции УВБ-76, известной как Жужжалка, сегодня, 23 ноября, прозвучало слово «смотренье», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его информации, сообщение было передано в 15:24.

НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235, — говорится в сообщении.

Так называемая «радиостанция Судного дня» снова активизировалась на фоне обсуждений мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Когда УВБ-76 передавала в эфир «смотренье», сообщалось, что в Женеве стартовали переговоры по мирному плану. Во встрече участвовали украинская, британская, французская и немецкая делегации.

Ранее Жужжалка передала новую серию необычных сообщений. Сообщения содержали слова «Латвия», «болонский», «пошлый» и «нантотюк». При этом авторы британского таблоида Express расценили упоминание прибалтийской страны в послании как угрозу для НАТО.

До этого «Жужжалка» передала сообщение со словом «симомор». Оно появилось в эфире в 18:36 мск в четверг, 13 ноября. В этот же день радиостанция передавала слово «ржавленье». УВБ-76 вышла в эфир в 10:55 по московскому времени.

