В Гранаде неизвестные похитили 18 украшений с образа Девы Марии В Гранаде неизвестные украли с образа Девы Марии драгоценные украшения

Неизвестные похитили драгоценные украшения с образа Девы Марии в церкви Гранаде, сообщает газета El Espanol. Римско-католическое духовное объединение Братство Розария сообщило, что были украдены как минимум 18 ювелирных изделий.

Братство подтвердило, что полиция уже проинформирована о происшествии, и ведется совместная работа по расследованию. Все украденные драгоценности не были собственностью объединения, а являлись дарами прихожан церкви. Настоятель Антонио Мартин сообщил журналистам, что «эмоциональный ущерб от этого ограбления гораздо более болезненный, чем имущественный».

Церковь Санта-Крус-ла-Реаль неоднократно страдала от ограблений не менее 20 раз, причем три из них были направлены непосредственно против Братства Розария. Следователи изучают найденные в часовне отпечатки пальцев, а также анализируют видеозаписи с камер, установленных на месте похищения.

Ранее в Испании в неожиданном месте нашлась картина Пабло Пикассо (1881–1973), которая долгое время считалась утраченной при транспортировке для выставки в Гранаду. Все это время хранилась у местной 69-летней консьержки. Она случайно забрала ее, подумав, что это обычная посылка.