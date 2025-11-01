Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:48

В Гранаде неизвестные похитили 18 украшений с образа Девы Марии

В Гранаде неизвестные украли с образа Девы Марии драгоценные украшения

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Неизвестные похитили драгоценные украшения с образа Девы Марии в церкви Гранаде, сообщает газета El Espanol. Римско-католическое духовное объединение Братство Розария сообщило, что были украдены как минимум 18 ювелирных изделий.

Братство подтвердило, что полиция уже проинформирована о происшествии, и ведется совместная работа по расследованию. Все украденные драгоценности не были собственностью объединения, а являлись дарами прихожан церкви. Настоятель Антонио Мартин сообщил журналистам, что «эмоциональный ущерб от этого ограбления гораздо более болезненный, чем имущественный».

Церковь Санта-Крус-ла-Реаль неоднократно страдала от ограблений не менее 20 раз, причем три из них были направлены непосредственно против Братства Розария. Следователи изучают найденные в часовне отпечатки пальцев, а также анализируют видеозаписи с камер, установленных на месте похищения.

Ранее в Испании в неожиданном месте нашлась картина Пабло Пикассо (1881–1973), которая долгое время считалась утраченной при транспортировке для выставки в Гранаду. Все это время хранилась у местной 69-летней консьержки. Она случайно забрала ее, подумав, что это обычная посылка.

Испания
церкви
похищения
преступления
драгоценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Россиянкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
Адвокат предложил способ раздела машины при разводе без продажи и суда
Молодой россиянин упал замертво на автобусной остановке
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.