В Европе сделали провокационное заявление в адрес России Генерал ФРГ Зольфранк: у РФ хватит боевой мощи для удара по НАТО «уже завтра»

Россия может нанести ограниченный удар по территории НАТО «уже завтра», заявил командующий Объединенными силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью Reuters. По его оценке, текущие военные возможности России позволяют провести такую атаку.

Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра, — отметил генерал.

Ранее лидер Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил NEWS.ru, что НАТО не в состоянии обогнать Россию в производстве боеприпасов. Он отметил, что слова генерального секретаря Альянса Марка Рютте о превосходстве Блока над РФ в данном контексте не соответствуют действительности.

До этого генсек НАТО призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Комментируя это, коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми поднял Рютте на смех. По его словам, РФ непобедима. Также британский военный обратил внимание на отсутствие планов у РФ начинать военный конфликт со странами НАТО.