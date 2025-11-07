Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 16:22

Поддерживающие Палестину активисты попытались захватить студию телеканала

В Берлине пропалестинские активисты попытались захватить студию телеканала ZDF

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа пропалестинских активистов заняла здание офиса немецкого телеканала ZDF в Берлине, сообщает Focus-online. По информации портала, около 15 человек прошли через открытые двери в студию ZDF и отказались покидать здание даже после требования охраны.

Протестующие принесли с собой звуковую установку и включили запись детского плача. На место были вызваны сотрудники полиции. При этом руководство телеканала предлагало активистам встречу, но они отказались. Спустя несколько минут правоохранителям удалось вывести нарушителей на улицу.

После этого они провели митинг перед зданием ZDF. Предполагается, что акция была направлена против решения телеканала приостановить сотрудничество с медиакомпанией Palestine Media Production в секторе Газа. Это произошло на фоне сообщений о том, что один из сотрудников PMP являлся членом ХАМАС.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль не выполняет своих обязательств по пропуску гуманитарной помощи в Газу. По его словам, Тель-Авив нарушает режим прекращения огня и не допускает в сектор оговоренное количество грузов.

Германия
митинги
телеканалы
Палестина
