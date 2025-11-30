Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте Автоблогер Гаджиев выплатит по 500 тыс. рублей каждому из сбитых в Одинцово

Суд обязал автоблогера Гаджи Гаджиева выплатить 1 млн рублей моральной компенсации двум пострадавшим, которых он сбил во время дрифта на трассе в подмосковном Одинцово в ноябре 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. При этом первоначальные требования потерпевших о взыскании 10 млн рублей были признаны чрезмерными.

Суд полагает, что заявленные суммы в счет компенсации морального вреда являются чрезмерными. <...> Суд считает необходимым взыскать с подсудимого по 500 тыс. рублей в пользу каждого потерпевшего, — говорится в судебном решении.

По данным следствия, автоблогер во время дрифта не справился с управлением и выехал на обочину, задев собравшихся там людей. Среди двоих пострадавших, оказалась женщина с коляской. В прокуратуре уточняли, что обоим понадобилась госпитализация, а сам водитель скрылся с места происшествия.

Позднее он сам пришел в полицию с повинной. Суд в Одинцово вынес приговор. Гаджиеву назначили три года в колонии-поселении, штраф 200 тыс. рублей и лишили его водительских прав на 2,5 года.