День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 20:53

Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте

Автоблогер Гаджиев выплатит по 500 тыс. рублей каждому из сбитых в Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд обязал автоблогера Гаджи Гаджиева выплатить 1 млн рублей моральной компенсации двум пострадавшим, которых он сбил во время дрифта на трассе в подмосковном Одинцово в ноябре 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. При этом первоначальные требования потерпевших о взыскании 10 млн рублей были признаны чрезмерными.

Суд полагает, что заявленные суммы в счет компенсации морального вреда являются чрезмерными. <...> Суд считает необходимым взыскать с подсудимого по 500 тыс. рублей в пользу каждого потерпевшего, — говорится в судебном решении.

По данным следствия, автоблогер во время дрифта не справился с управлением и выехал на обочину, задев собравшихся там людей. Среди двоих пострадавших, оказалась женщина с коляской. В прокуратуре уточняли, что обоим понадобилась госпитализация, а сам водитель скрылся с места происшествия.

Позднее он сам пришел в полицию с повинной. Суд в Одинцово вынес приговор. Гаджиеву назначили три года в колонии-поселении, штраф 200 тыс. рублей и лишили его водительских прав на 2,5 года.

блогеры
ДТП
дрифт
пострадавшие
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со смартфонами Apple
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО
В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой
Названа дата встречи Уиткоффа и Путина
Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху
В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам
В Ирландии начали исчезать пабы
В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»
«Продавить оборону»: Пушилин о перспективах освобождения Иванополья
Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска
Трампа застали на отдыхе на фоне переговоров с Украиной
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео
«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов
Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте
Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне
Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием
Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.