07 ноября 2025 в 21:16

Водитель Джоли записал первое видеообращение после выхода из ТЦК

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Водитель голливудской актрисы Анджелины Джоли Дмитрий Пищиков покинул здание ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), передает Telegram-канал «Страна». После выхода на улицу он сразу записал видео для своих подписчиков.

В своем обращении Пищиков сообщил, что ничего страшного не произошло и с ним все хорошо. Он попросил людей не волноваться и пообещал позже рассказать подробности тем, кому это интересно.

Ранее сообщалось, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. На распространившихся в Сети кадрах знаменитость запечатлена в бронежилете с украинским флагом во время посещения детского центра. Вероятнее всего, визит состоялся в рамках программы благотворительной помощи.

До этого продюсер Леонид Дзюник заявил: Анджелина Джоли могла получить $20 млн (около 1,64 млрд рублей) за поездку в Херсон. По его мнению, у знаменитости не было привычного всем райдера, однако украинская сторона позаботилась о высоком уровне безопасности. Визит Джоли на Украину продюсер назвал спланированной пиар-акцией.

ТЦК
водители
Украина
Анджелина Джоли
