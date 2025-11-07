Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 11:48

Водитель автобуса протащил девочку-подростка несколько метров по асфальту

В Хабаровске школьницу зажало дверями автобуса и протащило по асфальту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса проехал несколько метров со школьницей, которую зажало в дверях, информирует Telegram-канал Amur Mash. По данным источника, 16-летнюю протащило по асфальту в пятницу, 7 ноября, когда она ехала на учебу утром.

Мать сообщила, что девочка встала на ступеньку автобуса в попытке войти в салон, но водитель закрыл двери и тронулся с места. Школьнице зажало руку и ногу, а управляющий транспортным средством на ходу снова открыл и закрыл двери. Пассажиры кричали, чтобы водитель обратил внимание на девочку и остановился, но пострадавшую провезли по асфальту в течение некоторого времени.

Школьница получила травмы колена и руки, а ее одежда порвалась. По словам матери пострадавшей, есть повреждение мягких тканей, ботинок подран «в хлам». Женщина уже обратилась в полицию и написала заявление.

Ранее школу-интернат в Красноярском крае обязали выплатить 700 тыс. рублей компенсации школьнице, которая получила тяжелую травму. Инцидент произошел в 2021 году, когда девочка упала на прогулке в группе продленного дня.

Россия
регионы
водители
автобусы
школьницы
полиция
дороги
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
В Госдуме напомнили, для чего создавалась НАТО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.