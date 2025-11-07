Водитель автобуса протащил девочку-подростка несколько метров по асфальту В Хабаровске школьницу зажало дверями автобуса и протащило по асфальту

Водитель автобуса проехал несколько метров со школьницей, которую зажало в дверях, информирует Telegram-канал Amur Mash. По данным источника, 16-летнюю протащило по асфальту в пятницу, 7 ноября, когда она ехала на учебу утром.

Мать сообщила, что девочка встала на ступеньку автобуса в попытке войти в салон, но водитель закрыл двери и тронулся с места. Школьнице зажало руку и ногу, а управляющий транспортным средством на ходу снова открыл и закрыл двери. Пассажиры кричали, чтобы водитель обратил внимание на девочку и остановился, но пострадавшую провезли по асфальту в течение некоторого времени.

Школьница получила травмы колена и руки, а ее одежда порвалась. По словам матери пострадавшей, есть повреждение мягких тканей, ботинок подран «в хлам». Женщина уже обратилась в полицию и написала заявление.

Ранее школу-интернат в Красноярском крае обязали выплатить 700 тыс. рублей компенсации школьнице, которая получила тяжелую травму. Инцидент произошел в 2021 году, когда девочка упала на прогулке в группе продленного дня.