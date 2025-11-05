Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 14:29

Ребенок получил тяжелую травму на прогулке в российской школе-интернате

Школьнице из Красноярского края выплатят 700 тыс. рублей за травму на площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Красноярском крае обязал Дудинскую школу-интернат выплатить 700 тыс. рублей компенсации школьнице, получившей тяжелую травму, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Несчастный случай произошел в сентябре 2021 года во время пребывания в группе продленного дня, девочка упала на прогулке.

В результате падения ребенок получил закрытую тупую травму живота с разрывом селезенки. После госпитализации девочка проходила длительный курс лечения, — уточнили в ведомстве.

После происшествия родственники пострадавшей обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. Надзорное ведомство установило, что воспитатель, отвечавшая за безопасность детей, во время прогулки самовольно отлучилась и не обеспечивала надлежащего присмотра.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры добиваются компенсации для 11-летнего ребенка, который пострадал из-за качелей на Морской набережной. Он получил серьезные травмы из-за обрыва цепи качелей. Мальчика отправили на длительное лечение и реабилитацию. В процессе проверки установили, что орган местного самоуправления не проследил за состоянием оборудования на площадке.

дети
пострадавшие
травмы
Красноярский край
