В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной

В Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры добиваются компенсации для 11-летнего ребенка, который пострадал из-за качелей на Морской набережной, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Он получил серьезные травмы из-за обрыва цепи качелей.

Сообщается, что мальчика отправили на длительное лечение и реабилитацию. В процессе проверки установили, что орган местного самоуправления не проследил за состоянием оборудования на площадке.

Иск о взыскании компенсации направлен в суд. Также в адрес главы местной администрации внесли представление об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка попала в реанимацию после падения во время прогулки в детском саду. Ребенок травмировался при неустановленных обстоятельствах.