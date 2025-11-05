Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:38

В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной

Фото: t.me/procspb

В Санкт-Петербурге сотрудники прокуратуры добиваются компенсации для 11-летнего ребенка, который пострадал из-за качелей на Морской набережной, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Он получил серьезные травмы из-за обрыва цепи качелей.

Сообщается, что мальчика отправили на длительное лечение и реабилитацию. В процессе проверки установили, что орган местного самоуправления не проследил за состоянием оборудования на площадке.

Иск о взыскании компенсации направлен в суд. Также в адрес главы местной администрации внесли представление об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка попала в реанимацию после падения во время прогулки в детском саду. Ребенок травмировался при неустановленных обстоятельствах.

травмы
Санкт-Петербург
прокуратура
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный немецкий завод автокомпонентов обанкротился
В ВСУ заговорили о риске повторить сценарий Бахмута
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
В Москве прощаются с режиссером Бежановым
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.