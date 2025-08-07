Пятилетняя девочка проломила голову на прогулке в детском саду

Пятилетняя девочка попала в реанимацию после падения во время прогулки в детском саду, пишет «МК в Ленобласти». Ребенок травмировался при неустановленных обстоятельствах. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга легкой степени. У ребенка также диагностировали линейный перелом затылочной кости и подапоневротическую гематому затылочной области.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

