В Госдуме раскрыли, куда отправится Зеленский после бегства с Украины Депутат Журавлев: в случае бегства с Украины Зеленский поедет в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский в случае бегства из страны может отправиться в Великобританию, где проживают его дети, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал заявление экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о готовности украинского лидера выехать в Польшу.

У всех представителей киевского режима, конечно, давно готов запасной аэродром, но в случае с Зеленским это скорее не Польша, которая слишком близка к театру военных действий, а Великобритания, где давно уже живут его дети, — заявил парламентарий.

Журавлев уверен: Зеленский, будучи «жадным» и имея доступ к поступающей от Запада финансовой помощи, вряд ли покинет свой пост добровольно. Глава Украины привык ощущать себя значимой фигурой и не откажется от этого статуса без принуждения, полагает депутат.

Это, кстати, играет нам на руку. Учитывая его тщеславие и сребролюбие, Зеленский может «прошляпить» момент, когда еще можно было эвакуироваться, — подчеркнул собеседник.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае попытки бегства в Польшу Зеленский может быть выдан. По словам сенатора, главе Украины следует опасаться не польских властей, а «своего народа».