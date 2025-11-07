Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 20:00

В Госдуме раскрыли, куда отправится Зеленский после бегства с Украины

Депутат Журавлев: в случае бегства с Украины Зеленский поедет в Великобританию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в случае бегства из страны может отправиться в Великобританию, где проживают его дети, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал заявление экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора о готовности украинского лидера выехать в Польшу.

У всех представителей киевского режима, конечно, давно готов запасной аэродром, но в случае с Зеленским это скорее не Польша, которая слишком близка к театру военных действий, а Великобритания, где давно уже живут его дети, — заявил парламентарий.

Журавлев уверен: Зеленский, будучи «жадным» и имея доступ к поступающей от Запада финансовой помощи, вряд ли покинет свой пост добровольно. Глава Украины привык ощущать себя значимой фигурой и не откажется от этого статуса без принуждения, полагает депутат.

Это, кстати, играет нам на руку. Учитывая его тщеславие и сребролюбие, Зеленский может «прошляпить» момент, когда еще можно было эвакуироваться, — подчеркнул собеседник.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае попытки бегства в Польшу Зеленский может быть выдан. По словам сенатора, главе Украины следует опасаться не польских властей, а «своего народа».

Госдума
Украина
Владимир Зеленский
Великобритания
Польша
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть родителей, отъезд из РФ, мнение об СВО: как живет Таисия Вилкова
Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште
Медведев призвал больше финансировать реабилитацию участников СВО
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти человек
Труп дочери в диване и сгоревшая семья: главные ЧП недели
Цветы под снегом: что высадить сейчас, чтобы весной в саду все цвело?
Бойцовский клуб пацанки и убийство петербуржца в ОАЭ: главные ЧП дня
Богомаз сообщил о жертвах при атаке ВСУ на брянское предприятие
Лукашенко дал указания пограничникам по работе на границе с Литвой
В Сеть попала переписка Новака незадолго до смерти
Якушев, поездка в Киев, мнение об СВО: куда пропала актриса Мария Пирогова
Мужчина 26 лет платил за квартиру и помог найти убийцу жены
Режиссер «Деда Мороза» раскрыла, как Подольская получила главную роль
В Госдуме раскрыли, куда отправится Зеленский после бегства с Украины
Минск завернул литовские фуры, наглость Зеленского, ипотека: что дальше
Пассажирам круизного лайнера пришлось делить каюту с полчищами клопов
Рост цен на продукты в России резко замедлился
В Европе сделали провокационное заявление в адрес России
Депутат Рады указал на нежелание украинцев быть «мясом» для Зеленского
«„План Б“ для Зеленского»: политолог раскрыл, куда сбежит президент Украины
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.