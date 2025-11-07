Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 17:26

Анджелину Джоли заметили в Тернополе

Жители Тернополя заметили Анджелину Джоли на местной заправке

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: IMAGO/James Warren/Global Look Press

Актрису Анджелину Джоли заметили в Тернополе на западе Украины, утверждает «Страна.ua». Издание опубликовало фото актрисы, которое, как утверждается, сделано на одной из заправок города.

В то же время, украинские СМИ пишут, что водителя из кортежа голливудской актрисы, который ранее был задержан сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), отпустили. Ранее, в среду, Джоли приехала в подконтрольный Киеву Херсон, а ее охранник был задержан на блокпосту при въезде в город Южноукраинск в Николаевской области.

Перед этим украинские Telegram-каналы распространяли кадры, на которых видно, как в военкомат заходит сама Джоли. До этого украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ сообщали, что задержанный водитель является гражданином Украины 1992 года рождения и не имеет оснований для отсрочки, а Джоли его не освободила. Официальных комментариев от властей и военных по этому инциденту не поступало.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что визит голливудской звезды в контролируемый ВСУ город Херсон был организован с целью отвлечь общественное внимание от сложных ситуаций на фронте. Он назвал поездку актрисы примером «антикриза».

