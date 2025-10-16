Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:29

Военэксперт раскрыл причины преступности в ВСУ в тылу на Украине

Военэксперт Перенджиев: преступников в ВСУ создают национализм и мародерство

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащих ВСУ на преступления в тылу толкают националистические идеи и привычка к мародерству, вынесенная с фронта, рассказал NEWS.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, главной причиной при этом является экстремистская сущность национализма, проповедуемого в ВСУ.

Это на самом деле такое уже, знаете, воспитание. Точнее, это не воспитание, а скажем, «психологическая прошивка» такая определенная у военнослужащих ВСУ. Прежде всего это националистическая прошивка, когда они пренебрежительно относятся к гражданским лицам, даже к собственным, если они не поддерживают национализм. Как бы считают их за второй сорт, — сказал Перенджиев.

Он подчеркнул, что служащие ВСУ также проецируют привычки существования во фронтовых условиях на жизнь в гражданской среде.

А во-вторых, это привычка с прифронтовых территорий, где мы знаем, что ВСУ занимаются мародерством. Если они привыкли мародерничать и издеваться над мирным населением на наших территориях, в Донбассе, где они контролируют местность, то и здесь уже они действуют по привычному. У них преступность и мародерство уже в крови. Поэтому они и реализуют ту схему поведения, что им привычна, — пояснил Перенджиев.

Ранее стало известно, что в Тернопольской области начались масштабные задержания военнослужащих ВСУ, под прицел правоохранительных органов попали уже семь человек, сообщает Национальная полиция Украины. Они подозреваются в серии тяжких преступлений, включая избиения и похищения.

