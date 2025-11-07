Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:45

«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО

Российские войска нанесли удар «Искандером» по полку беспилотных систем в ДНР

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские войска нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер» по району сосредоточения личного состава 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделение было атаковано в районе Варваровки в Донецкой Народной Республике.

Кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе населенного пункта Варваровка ДНР на Краматорско-Дружковском направлении СВО, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что удар по плацу в Днепропетровской области, где проходила церемония награждения элитных подразделений ВСУ, спровоцировал масштабные разрушения. На опубликованных кадрах можно увидеть сгоревшие автомобили. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Командование ВСУ организовало проверку обстоятельств гибели и ранения военнослужащих. Предполагаемой причиной инцидента могло стать нахождение личного состава на открытой местности, что противоречит действующим ограничениям.

