Пассажирам круизного лайнера пришлось делить каюту с полчищами клопов

Туристы из США обнаружили множество клопов в каюте лайнера и подали в суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская пара пожаловалась на укусы постельных клопов, полученные во время круиза на лайнере Horizon, передает The New York Post. Супруги Кэтрин Шокли и Уильям Мейкок купили тур у компании Carnival Cruise Line.

По данным издания, уже после первой ночи супруги проснулись с сильным зудом и множеством красных пятен на теле. Несмотря на это, туристы не стали сразу обращаться к персоналу в надежде, что неприятные симптомы пройдут.

После второй ночи ситуация вновь повторилась. Всего туристы насчитали не менее 30 укусов и решили внимательно обследовать свою каюту.

Шокли обыскала каюту и обнаружила живых постельных клопов на разных стадиях развития, их фекалии и яйца, — рассказал турист.

Супруги сообщили о проблеме сотрудникам, но те сделали вид, что ничего не произошло. После возвращения из путешествия туристы приняли решение обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали массово заражаться смертельно опасной лихорадкой денге на Мальдивах. Основными очагами распространения болезни стали острова Укулас и Тинаду, где наблюдается большое количество комаров-переносчиков.

